نحاس: الطعن بقانون الكهرباء هو لوضع القطار على السكة الإنقاذية

ركّز النائب ​نقولا نحاس​، على أنّ "قضية الحياة أو الموت هي في احترام ​الدستور​ والقوانين، وليس تدجينها أو إلغاءها لتتماشى مع الطموحات الهجينة والتسلّط الاعمى على مقدرات الدولة الّذي أنتج الفشل المدوي على مدار السنوات".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الطعن هو لوضع القطار على السكة الإنقاذية، رغم كلّ الإدعاءات والمزاعم المعاكسة".