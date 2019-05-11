اصابة شخصين باطلاق نار في طرابلس

أفادت معلومات ​صحفية​ باصابة كل من خ,ي و ا.ش سوري الجنسية جراء قيام مجهول باطلاق النار عليهما من سلاح حربي في شارع عز في ​طرابلس​ حيث اصابهما باقدامهم وفر الى جهة مجهولة ، ونقل الجريحان الى ​المستشفى الاسلامي​ للعلاج، وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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