الشرطة الأميركية أحبطت محاولة سجين تهريب آلة حادة في جسمه

ذكرت صحيفة "​نيويورك​ ديلي نيوز" الأميركية، أنّ "السلطات الأمنية في سجن بولاية تنيسي الأميركية، تمكّنت من إحباط محاولة سجين يبلغ وزنه 145 كيلوغرامًا، من تهريب منجل طوله 24 بوصة (نحو 60 سنتيمترًا)، بعدما خبأه باستخدام بطنه المنتفخ، وذلك أثناء دخوله إلى سجن في الولاية".

وأوضحت أنّ "السجين الّذي ايُدعى فريدريك جونسون (30 عامًا)، عَبَرَ آلة فحص المعادن الّتي لم ترصد وجود شيء ما داخل جسده، لكن أحد الضباط شعر بأنّ هناك شيئًا ما غير طبيعي في جسم وحركة جونسون، وبخاصّة في ما يتعلّق بمنطقة البطن".

وكان قد اعتُقل جونسون في كانون الأول الماضي، بعد تورّطه في جريمة اعتداء حدثت في محطة حافلات.