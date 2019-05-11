رئيس أوكرانيا دعا البرلمان إلى "وقف تشنجات البطة العرجاء"

دعا الرئيس الجديد المنتخب في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مجلس النواب إلى "تحديد موعد مراسم تنصيب الرئاسة في 19 أيار".
ولفت في رسالة فيديو، إلى أنّ "هذا ليس طلبي، بل ما يطالب به شعب أوكرانيا الّذي أقسمتم أن تعملوا لصالحه"، مركّزًا على أنّ "الرئيس الحالي للدولة بيترو بوروشينكو، يحاول أن يضع موالين له على رأس مختلف الإدارات من أجل حكم البلاد حتّى بعد مغادرته المنصب الرئاسي".
وخاطب البرلمان قائلًا: "عليكم أن توقفوا التشنّجات السياسيّة لبطة عرجاء. البلد يحتاج العمل الطبيعي لجميع المؤسسات".
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