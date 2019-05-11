"روس أتوم": ملتزمون بتعهداتنا الواردة في الاتفاق النووي مع إيران

أكّد رئيس شركة "روس أتوم" ألكسي ليخاتشوف، أنّ "الشركة ملتزمة بتعهداتها حسب الاتفاقيات الّتي أبرمتها مع ​إيران​ في إطار ​الاتفاق النووي​". يُذكر أنّ إيران وروسيا كانت قد وقّعتا في تشرين الثاني 2014، عقدًا لإنشاء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية، تقرّر أن تقوم بإنجازهما شركتا "استروي اكسبورت" و"روس أتوم".

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