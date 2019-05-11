الشرعية اليمنية: مستعدون لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة وفق ما اتُفق عليه

أعلن رئيس الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار، اللواء صغير بن عزيز، "أنّنا مستعدّون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تمّ الاتفاق عليه، وقد أبلغنا رئيس بعثة ​الأمم المتحدة​ لمراقبة الاتفاق الفريق مايكل لوليسغارد، بأكثر من رسالة بذلك".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أيّ انتشار أحادي بدون رقابة وتحقّق مشترك، يُعتبر تحايلًا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقتها؛ وسوف يعرّي الأمم المتحدة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة، أنّها ستراقب انسحاب جماة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) من ​الحديدة​ الّذي سيبدأ السبت ويستمرّ لمدّة 3 أيام.