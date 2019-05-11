وزير الدفاع الأميركي بالوكالة وافق على إرسال سفينة هجومية للشرق الأوسط

كشفت قناة "الجزيرة" أنّ "وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ وافق على إرسال السفينة "يو إس إس ارلنغتون" إلى ​الشرق الأوسط​". وأوضحت أنّ "السفينة متخصّصة بدعم الهجمات البرمائية والعمليات الخاصة، وهي ستنضمّ إلى القطع البحرية المرافقة لحاملة الطائرات "لنكولن". وكان شاناهان قد وافق في وقت سابق على نشر ​صواريخ​ "باتريوت" إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظلّ التوتر مع ​إيران​.

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