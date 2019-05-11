سلطات أوكرانيا طالبت عبر القضاء الدولي بالإفراج عن بحاريها المعتقلين بروسيا

طالبت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال، أمام المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرّها هامبورغ في ألمانيا، بـ"الإفراج العاجل عن بحاريها الـ24 الّذين اعتقلتهم روسيا قرب مضيق كيرتش".
ركّزت على أنّ "كلّ يوم احتجاز إضافي يفاقم الخلاف بين الجانبين"، مشدّدةً على أنّ "تصرّف روسيا يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
وكانت قد أعلنت المحكمة أنّها ستصدر حكمها في هذه القضية الّتي توتّر العلاقات بين كييف وموسكو، خلال جلسة في 25 أيار الحالي.
ويستمرّ التوتر بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم ّموسكو شبه جزيرة القرم في آذار 2014.
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