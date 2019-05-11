خارجية العراق: سلطنة عمان تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في بغداد

أكّد وزير الخارجية ​العراق​ية ​محمد علي الحكيم​ تسلّمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي، أعرب فيها عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة ​بغداد​.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذه الخطوة تعبّر عن حرص الأشقاء في ​سلطنة عمان​ على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين".

من جهتها، بيّنت ​وزارة الخارجية العراقية​ أنّ "هناك رغبة جادّة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقّق المصالح المشتركة، ويقوّي أطر التواصل، والتعاون الثنائي بين البلدين". وشدّدت على أنّ "العراق يعتقد أنّ قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطوّر إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".