إفراغ مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالقوة بعد صدور حكم قضائي ضد رفاق “لشكر”

ضرب رفاق إدريس لشكر، الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، جدارًا مطبقا من الصمت، منذ أزيد من سنة، بعدما أقدمت السلطات العمومية على إفراغ مقر الكتابة الإقليمية للحزب وسط مدينتهم آسفي في شارع كينيدي بالقوة، تنفيذا لحكم قضائي صدر لصالح أحد المقاولين، المعروفين في المدينة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ إن المقر السفلي، الذي كان يكتريه رفاق لشكر منذ أزيد من 35 سنة، صدر ضده حكم قضائي بالإفراغ، بعدما رفع أحد المقاولين، الذي اشترى “الفيلا”، التي بها المقر، وإحدى وكالات التأمين، في الآونة الأخيرة، وعزم على إفراغه بغية هدم البناية، وبناء عمارة تتألف من طوابق.

وكشفت مصادر الموقع، أن أعضاء في الكتابة الإقليمية للحزب، خاضوا مفاوضات عسيرة مع صاحب البناية بغية الوصول إلى حل توافقي، قبل اللجوء إلى القضاء، ضمنها تعويض الحزب بمقر جديد أو دفع مبالغ مالية محددة، غير أنه سرعان ما أنتهى كل شيء بحكم قضائي استخدمت فيه القوات العمومية لإفراغ المقر.

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ورفض عدد من المحامين، وأعضاء في الاتحاد الاشتراكي التعليق على الموضوع، معتبرين أن ذلك يدخل في اختصاصات الكاتب الإقليمي، بينما رفض الأخير الحديث عن الموضوع.

ويعمل الحزب في آسفي، حاليا، من دون أن يكون له مقر، تزامنًا مع عدة حملات، وخرجات يقوم بها نظراؤه في تنظيمات أخرى.

وبات مقر حزب الاتحاد الاشتراكي في مدينة آسفي، الواقع في أحد أهم شوارع المدينة، عبارة عن “خربة”، ومرتعا للأزبال، يقصده المتشردون، ويضطر المهاجرون الأفارقة إلى العيش فيه.