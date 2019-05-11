بنكيران: لماذا أعتذر إلى العثماني؟

أكدت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران أنه استغرب كثيرا ما روجته بعض الجهات عن أنه اعتذر إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن مطالبته السابقة إياه بالخروج من الحكومة، إذا اقتضى الأمر، بسبب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم.

وقالت المصادر ذاتها إن بنكيران عندما قرأ ذلك قال: «هذا كله كذب وبهتان.. لماذا أعتذر إلى العثماني وأنا مازلت متشبثا بالموقف نفسه من لغة التدريس؟».

وكان بنكيران قد توجه إلى العثماني، مطلع أبريل المنصرم، قائلا: «لست أول رئيس حكومة يسقط، وإذا خرجت الآن من هذه الحكومة فستخرج ورأسك مرفوع، لكن، إذا قبلت بهذا القانون، فلن تستطيع يوما أن ترفع رأسك أمام المغاربة».