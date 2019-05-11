سلمان يهنئ الملك برمضان: نتمنى المزيد من التقدم والرخاء للمغرب الشقيق

في رسالة جديدة بعث بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الملك محمد السادس، تمنى العاهل السعودي “المزيد من التقدم والرخاء للمملكة المغربية وشعبها الشقيق”.
وهنأ العاهل السعودي ملك المغرب، بحلول شهر رمضان الكريم، وقال “يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن نعرب لجلالتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أخلص التهاني، المقرونة بأصدق الأماني بالصحة والسعادة لجلالتكم”.
وسأل العاهل السعودي المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام، وأن يجعل رمضان شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية.
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