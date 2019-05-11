موازين 2019.. منصة الموقع الأثري “شالة” تحتفي بموسيقى شعب الروما

خصص مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته ال18، منصة شالة، لبرمجة فنية استثنائية، لتحتفي بالتقاليد الفنية لشعب الرّوما ( الغجر).

وتحت عنوان “من بيناريس إلى خيريز”، يلتقي الجمهور بالموقع الأثري شالَّة، المصنف من طرف اليونسكو تراثا عالميا، مع موسيقى شعوب من أصول أقاصي الهند و أفغانستان، و إيران وتركيا و البلقان و حتى الأندلس، والتي تحتوي ألوانا موسيقية عدة منها :” الكتحاك، والفلامنكو، وتزيغان، و كلزمر”.

و يلتقي الجمهور يوم السبت 22 يونيو، مع فرقة “كاوا جنيغاسيون” ، والأحد 23 يونيو، مع فرقة “شي كيوخ”، إضافة إلى مجموعة ” مارسيلا إي لوس مورشاليس” يوم الاثنين 24 يونيو، ومع الفنانة ألبا مولينا يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وفي باقي برمجة منصة شالة، تضرب الفنانة شارميلا شارما، موعدا مع الجمهور يوم الأربعاء 26 يونيو، أماالخميس 27 يونيو، فهو موعد مع المغني والراقص شاحروخ موشكينغ غالام، في حين أن يوم الجمعة 28 يونيو، يخصص لثلاثي “دان غريبان تريو”، فيما يكون الختام .يوم السبت 29 يونيو، مع الفنان لويس دو لكرَّاسكا.

يذكر أن مهرجان موازين ينطلق بتاريخ 21 يونيو، ويستمر إلى غاية 29 من نفس الشهر، بحضور نجوم مختلف أنماط الموسيقى المحلية والعالمية.

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