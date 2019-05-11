عبير براني ترد على انتقادات حضورها نهائي “عرب غوت تالنت”.. وتكشف علاقتها بالمطبخ وطقوسها في رمضان-فيديو 

قالت عارضة الأزياء والمؤثرة، عبير براني، إن الانتقادات التي طالت تمثيلها المغرب رفقة عدد من المؤثرات كضيوف في نهائي برنامج “عرب غوت تالنت”، لا محل لها من الإعراب، وكان على المنتقدين تشجيع بنات المغرب بدل مهاجمتهن.

عبير في حديثها مع اليوم 24 ، تحدثت عن طقوسها في شهر رمضان الفضيل، وكشفت أنها تتقن تحضير العديد من الأطباق.

وأكدت عبير أنها لحدود الساعة لم تخض تجربة التمثيل، في وقت انتقل فيه عدد كبير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي غمار التمثيل، مؤكدة أنها تتمنى أن تخوض هذه التجربة.

وتحدث عبير عن موقفها من موجة الانتقادات التي طالت شقيقتها المغنية كوثر براني، عندما صرحت أن جميع المغاربة ينتظرون خبر حملها، وأكدت أن ما يسيء لشقيقتها فهو يسيء لها كذلك.