قالت عارضة الأزياء والمؤثرة، عبير براني، إن الانتقادات التي طالت تمثيلها المغرب رفقة عدد من المؤثرات كضيوف في نهائي برنامج “عرب غوت تالنت”، لا محل لها من الإعراب، وكان على المنتقدين تشجيع بنات المغرب بدل مهاجمتهن.
عبير في حديثها مع اليوم 24 ، تحدثت عن طقوسها في شهر رمضان الفضيل، وكشفت أنها تتقن تحضير العديد من الأطباق.
وأكدت عبير أنها لحدود الساعة لم تخض تجربة التمثيل، في وقت انتقل فيه عدد كبير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي غمار التمثيل، مؤكدة أنها تتمنى أن تخوض هذه التجربة.
وتحدث عبير عن موقفها من موجة الانتقادات التي طالت شقيقتها المغنية كوثر براني، عندما صرحت أن جميع المغاربة ينتظرون خبر حملها، وأكدت أن ما يسيء لشقيقتها فهو يسيء لها كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير براني ترد على انتقادات حضورها نهائي “عرب غوت تالنت”.. وتكشف علاقتها بالمطبخ وطقوسها في رمضان-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.