أحمد ياسين والرنتيسي وهنية ومشعل "إرهابيّون" بالنسبة لصحيفة سعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت صحيفة "مكة" السعودية، أن مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، والرئيس السابق للقيادة الداخلية للحركة، عبد العزيز الرنتيسي، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، والرئيس السابق، للمكتب السياسي للحركة، خالد مشعل؛ إرهابيون.

ونشرت الصحيفة، يوم الجمعة، تقريرا شمل قائمة اشتملت على 40 شخصية، رأت الصحيفة أنهم إرهابيون متأثّرون بأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

وشمل التقرير العديد من الدعاة الإسلاميين في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، ورئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، إلا أن تقرير الصحيفة ضمّ أسماء أشخاص انتموا لتيارات مخالفة لتوجهات الإخوان، إذ شمل اسم زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وضمّت الصحيفة في تقريرها، العديد من المفكرين الراحلين، وقادة التيارات الإسلامية، مثل سيد قطب، وعبدالصبور شاهين، وحسن البنا، زاعمة أن للإخوان رابطة أيديولوجية مع الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل القاعدة، و"النصرة"، و"داعش".

وتطرّقت الصحيفة إلى أحداث "11 سبتمبر"، وحملت الإخوان مسؤوليتها، إذ ذكرت أن "الجماعة التي تُعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف".