صلاح يفوز بجائزة الشهر مع ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب مع ليفربول الإنجليزي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وذكر ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدم محمد صلاح أداءً رائعًا في 6 مباريات خلال شهر نيسان/أبريل، حيث سجل في 5 مواجهات بما فيها هدف الشهر أمام تشيلسي".

وأضاف الحساب أن الدولي المصري ساعد ليفربول في التغلب على ساوثهامبتون خارج أرضه بهدف حاسم، وسجل هدف في بورتو وهدفين في هيديرسفيلد.

وقال محمد صلاح "لقد كان شهرًا رائعًا بالنسبة لنا. كانت هناك مباريات مهمة وفزنا بها، أنا مسرور جدا بهذا".

وأضاف "الآن تبقى آخر مباراة في الموسم ونحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء رائع والأكثر أهمية".