تركيا تغرّم "فيسبوك" بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهيئة التركية المهتمة بحماية البيانات الشخصية، اليوم الجمعة، أنها فرضت على "فيسبوك" غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة أي ما يقارب 270،976 دولار في أنيسان/ أبريل بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وقالت الهيئة أن فيسبوك أصدرت بيانًا في كانون الأول/ ديسمبر قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" ما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

وبسبب هذه الثغرة، قالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة. وتابعت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي وأن عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك.