النقب: إصابتان خطيرة ومتوسطة في جريمتَي إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شخصان، مساء يوم الجمعة، بجراح متوسطة وخطيرة في جريمَتَي إطلاق نار، في النقب جنوبي البلاد.
وعٌلِم أن شابا في العشرينيات من عمره، أُصيب بجراح وُصفت بالخطيرة إثر إطلاق النار عليه في بلدة حورة.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب قد وصل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بسيارة خصوصية، وليس بسيارة إسعاف.
وأُصيب الشيخ موسى أبو عيادة (54 عامًا)، من قرية الدريجات، بجراح متوسطة،
عقب إطلاق النار عليه أثناء دخوله إلى مسجد القرية.
وقدّم طاقم طبيّ حضر إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأوليّة، للمُصاب، ونقِل إلى مستشفى "سوروكا" كذلك، لاستكمال تلقّي العلاج.
وأطلق مجهول النار على أبو عيادة، مستهدفا القسم السفلي من جسده برصاصة اخترقت قدمه.
ولم تٌعرَف خلفية جريمتَي إطلاق النار حتى اللحظة.
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