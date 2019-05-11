أمهات مكسيكيات تطالبن بالعثور على أبنائهن أحياء أو أمواتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرجت آلاف من أمهات مكسيكيين مفقودين في مسيرات بأنحاء البلاد في عيد الأم بالمكسيك، وطالبن السلطات بالعثور على أبناءهن، أو على جثثهم.
ويذكر أن نحو 4000 شخص قد اختفوا منذ بدء الحرب على المخدرات في المكسيك عام 2006. وتم التعرف على عدد قليل للغاية منهم، بالرغم من العثور على مقابر جماعية عديدة في الريف، إذ كثيرًا ما لا يتم التعرف على الجثث أو بقاياها، ما يخلف بعض العائلات في مهمة البحث والتحقق بأنفسهم.
وقد تم اختطاف بيدرو موراليس غونزاليس، نجل روسيو موراليس، منذ نحو 11 عاما، واليوم الجمعة بكته بدموع حارة في مكسيكو سيتي ورفعت لافتة تقول إنها تشارك في مسيرات لاستعادة المفقودين منذ أعوام.
ونظمت أمهات في مدينتي فيراكروز ومدينة سويداد فيكتوريا شمالي البلاد مسيرات، مرددات هتاف "أخدوهم أحياء، ونريد استعادتهم أحياء".
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