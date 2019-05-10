انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز النقاط الخلافية بين العسكر وقادة الثورة في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:58 مساءً - كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، عن ثلاث نقاط خلافية أساسية بين قادة الثورة والمجلس العسكري، مشيراً إلى أن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.

وقال القيادي في تصريحات لوسائل إعلام محلية دون الكشف عن اسمه، إن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وأوضح أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أمس لتحديد النقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود.

يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطاً بين المدنيين والعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزياً يقوم بمهام تشريفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية التي تضم قادة الثورة وأحزاب المعارضة، بفترة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

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وواصل المحتجون اليوم الجمعة اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم في المكان ذاته الذي تحوّل إلى مقر دائم للاحتجاج على مدار الساعة.

وطالب خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام قادة التغيير والحراك الشعبي بوحدة الصف لتفويت الفرصة على من سماهم بالمتربصين بالثورة.

كما حث المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع في نقل السلطة للمدنيين، وإبعاد رموز النظام السابق والأحزاب الطائفية من أي تشكيل سياسي قادم.

وكان قادة الاحتجاجات اتهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم "عصيان مدني".

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل الماضي بتسليم السلطة للمدنيين.