شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: محاولة قطر حل أزمتها عبر إعلامها الرخيص لن تجدي نفعا والان مع التفاصيل

شدد وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، أن موقف المنامة إزاء الأزمة القطرية مع الرباعي العربي، مبني على مطالب واضحة وعادلة يجب أن تتحقق، مشيرا إلى أن محاولة عصابة الدوحة حل الأزمة عبر إعلامها الرخيص لن يجدي نفعا.

وفي تصريحات لصحيفة الأيام البحرينية، أكد الرميحي أن مواقف البحرين راسخة ومنسجمة مع مواقف الدول الشقيقة، لاسيما في ظل وجود تواصل وتنسيق تام مع كل من الشقيقات "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".

وقال الرميحي: "لقد أكد صاحب الجلالة يوم أمس الأول في كلمته على أن مواقفنا راسخة نحن مع الدول الشقيقة - المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة وجمهورية مصر- وهناك تواصل وتنسيق دائم منذ بداية مقاطعة قطر، وأكدنا على أن هناك مطالب عادلة يجب أن تنفذ".

وأضاف الوزير "اعتقد أن الاعلام القطري متمثل بقناة "الجزيرة" والوسائل الأخرى تحاول أن تستغل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح كي تخلط الكثير من الأوراق، هناك ما يمكن وصفه بعملية اختطاف أزمة قطر ومحاولة حلها عبر هذا الإعلام الرخيص".

وأكد أن "هذا بالطبع لن يجدي ولن يحقق شيء، فهناك مطالب واضحة يجب أن تنفذ، وهناك مطالب عادلة يجب أن تتحقق، خليجنا بحاجة لإعلام فيه الكثير من الحكمة والمصارحة، ويجب أن ندرس الواقع بتأني، أما عملية خلط الأوراق فلن تحقق شيء".

يذكر أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد في وقت سابق التزام المنامة بمواقفها الراسخة مع السعودية والإمارات ومصر المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة.

وشدد ملك البحرين على ضرورة أن تتوقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة.

وسبق تصريحات العاهل البحريني، بيان من الحكومة البحرينية، أكدت فيه أن مكالمة رئيس وزرائها، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مع أمير قطر تميم بن حمد، لا تمثل تغييرا في موقف المملكة من الأزمة القطرية.

وكشف وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين، محمد بن إبراهيم المطوع، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء البحريني وأمير قطر.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن "الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين".

وتابع "ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر، بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

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وصدر بيان عن ديوان رئيس الوزراء أكد فيه أن "الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

يشار إلى أن أبواق تميم العار روجت للاتصال على أنه مؤشر لقرب انتهاء الأزمة مع الرباعي العربي، لكن البيان البحريني بدد آمال عصابة الدوحة في انفراجة قريبة للأزمة القطرية، طالما لم تستجيب الدوحة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها توقف الحمدين عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول.

​وتسببت الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، حيث توقفت الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران.

وسبق أن أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن قطع العلاقات مع قطر جاء من باب "سد الضرر"، لعدم احترام الدوحة للاتفاقات، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب النظام القطري، وعليه التفكير بمنطق أن جيرانه هم بيئتها الصحيحة وأنهم أهم من أي شيء آخر.

وفي تصريحات صحافية، واصل وزير الخارجية البحريني التأكيد بأنه قرار الرباعي العربي قطع العلاقات مع حكومة الدوحة ليس حصارا، لكن تم إغلاق الأبواب لصد الضرر.

وأشار إلى أن دول المقاطعة اتخذت مبادرات لتقريب وجهات النظر، منها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى أمير قطر لحضور قمة الرياض، مشيرا إلى أنها كانت فرصة لم تتم الاستجابة لها.

وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أنه إذا كان حكام قطر يفضلون أن تبقى الأزمة قائمة، فدول الرباعي العربي لن تخسر شيئا.

وأكد أن حل الأزمة مع قطر يجب أن يكون داخل مجلس التعاون، وإنْ أراد العالم أن تُحل فليتركها لدول المجلس وإن طال الوقت، أما إذا فتح الباب للحلفاء والأصدقاء في العالم، فإن هذه المسألة ستتشعب وتتعقد، وستعكس الصورة الخاطئة للدوحة أن هناك دورا دوليا في الموضوع الذي لم يتخطَّ حدا معينا.

وأضاف أن قطر تعي المخاطر المترتبة على سياستها ضد دول المقاطعة، مثل وجود القوات الأجنبية عندها، وأعني "القوات التركية"، وتدخلها في الدول المجاورة وسياستها في دعم الحركات الإرهابية.

وشدد وزير الخارجية البحريني أنه يتعين على قطر أن تكون حذرة، وأن تفكر بمنطق وأن تعتبر أن جيرتها هي بيئتها الصحيحة وأنها أهم من أي شيء آخر، مشددا على أنه إذا فكرت بهذه الطريقة، "فسنكون جميعا مرحبين بالعمل مجددا معها، وعليهم أن يعوا أين تكمن مصلحتهم".