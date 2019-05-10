شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر شركتي تكرير في الصين تتخليان عن شراء الخام الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت 3 مصادر مطلعة إن شركة الصين للبتروكيماويات “مجموعة سينوبك”، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركتي تكرير مملوكتين للدولة، تخلتا عن شراء نفط إيراني للتحميل في مايو بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات من العقوبات لزيادة الضغط على طهران.

وبحسب “رويترز”؛ فإن الولايات المتحدة لم تجدد أي استثناءات من العقوبات على إيران، لتتبنى موقفاً أكثر تشدداً عما كان متوقعاً مع نهاية أجل الإعفاءات، وجرى منح الإعفاءات في نوفمبر الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني.

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والصين أكبر عميل لنفط إيران مع استيرادها 475 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي؛ وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وقال مصدران إن “سينوبك” ومؤسسة البترول الوطنية الصينية تخلتا عن حجز شحنات للتحميل في مايو، مع قلق الشركتين من أن الحصول على نفط من إيران قد ينتهك العقوبات الأمريكية، ويؤدي إلى عزلهما عن النظام المالي العالمي.

وذكر مصدر ثالث أن “سينوبك”، التي تشتري أغلبية واردات الصين من نفط إيران، لا ترغب في خرق عقد توريد طويل الأجل، لكنها اختارت تعليق حجز شحنات جديدة حالياً بسبب المخاوف المتعلقة بالعقوبات.