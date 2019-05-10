ترامب يجدد تذكير السعودية بضرورة دفع 'الفاتورة'

وفي كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام 2020، قال ترامب إن السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، "فأعتقد أن بإمكانهم (السعوديين) دفع المال مقابل دفاعنا عنهم".وتابع "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".

وأضاف "نحن ندافع عن الكثير من الدول الغنية، وهم لا يحترموننا، بصراحة حينما أطلب منهم ذلك يدهشون ويقولون إنه لم يسبق أن طلب أحد منهم ذلك. لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي، فهم أذكياء لكن يمكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم".

وقبل ذلك، كان ترامب قد قال أواخر الشهر الماضي لجمهوره في ولاية ويسكونسن (شرقي أمريكا)، إنه اتصل بالملك سلمان، وقال له "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال العاهل السعودي "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى اتصالا كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء".



وأكد ترامب أنه لا يريد أن يخسر حليفا ثريا كالسعودية وهي اشترت من بلاده ما قيمته 450 مليار دولار، مضيفا "وعسكريا ندعم استقرارهم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال، في تشرين الاول الماضي، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لن يبقى في السلطة دون دعم الجيش الأمريكي ولو لأسبوعين.

