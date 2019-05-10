الإرياني: أي انتشار أحادي بالحديدة لا يحقق بنود اتفاق السويد لا يمكن القبول به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: أي انتشار أحادي بالحديدة لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد "مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به."

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