شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش فى جلسته العامة 4 مشروعات قوانين أبرزها الملاحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأتف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة، التى ستبدأ الأحد القادم حتى الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها 4 مشروعات قوانين.

وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وكما تشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

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