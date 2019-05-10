شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: الإخوان تواجه مصير مظلم خارجيا.. وقريبا طرد قياداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى الخبير فى الحركات الإسلامية، إن الإخوان تواجه أزمات شديدة فى الخارج، وهو ما سيؤثر على قنواتها الإرهابية التى تبث من تركيا، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التى خرجت من الإدارة الأمريكية حول إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وهو ما جعل قيادات الإخوان فى حالة ارتباك شديد تخوفا على مصيرهم فى الخارج، لأن هذه الخطوة ستقضى على الإخوان فى العديد من الدول المتواجدين فيها حاليا.



وأضاف طارق البشبيشى الخبير فى الحركات الإسلامية فى تصريحات له، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية، وحول إدراجها ككيان إرهابى فى العديد من الدول، بل وطردهم من دول لهم سيطرة فيها حاليا، ولكن الفترة الحالية تحتاج إلى تكثيف العمل من خلال المنظمات الحقوقية فى مصر لكشف جرائم هذه الجماعة الإرهابية خارجيا.