شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة تونس: تصنيف ترامب للإخوان كتنظيم إرهابى سيعزل "النهضة" دوليا وداخليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، ورئيس جبهة إنقاذ تركيا، أن أى قرار سيتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار الإخوان منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة، سؤثر على حركة النهضة بشكل كبير.



وقال المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، إن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للإخوان كتنظيم إرهابى سيوقف تدفق المال لحركة النهضة وسيعزلها دوليًا وداخليًا، موضحًا أن الأحزاب التونسية ستخشى التعامل معها.



وتابع منذر قفراش: حركة النهضة الإخوانية التونسية جاءت بها أمريكا وسترحل بها أمريكا، لذلك هم مرعوبون من إمكانية تصنيف الرئيس الأمريكى لهم كتنظيم إرهابى.