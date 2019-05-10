سياسية || الجيش الأمريكي يستعد لنشر صواريخ فى الشرق الأوسط .. والسيسى يتفقد منطقة النخيل .. الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في الخليج

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البنتاجون الأمريكى وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط لقلق يتعلق بإيران. (المصدر)

السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتى تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التى قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

كان الرئيس قد استهل جولته بتفقد المسجد الجديد بمنطقة النخيل الذى تم تشييده حديثاً بناء على توجيهاته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسمياً، حيث يتسع إلى حوالى 400 مصل، وأطلق عليه مسجد "الحى القيوم".

ووجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار التوسع فى عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى للمنطقة على نحو يخدم أهالى المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التى كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة الذى كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصًا على سلامته ولتوفير عمل له. (المصدر)

أمريكا تستعرض قوتها العسكرية في الخليج

Advertisements

نشر الأسطول الأمريكي فيديو يرصد قيام مقاتلاته الحربية على متن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، بطلعات جوية، من على متنها، كما يرصد القوة الضاربة للسفينة الحربية العملاقة.

وتعد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، بمثابة قاعدة عسكرية عائمة، تحمل على متنها عشرات المقاتلات الحربية، والمروحيات، إضافة إلى قوة ضاربة ترافقها تتكون من سفن حربية ومدمرات وغواصات، وطرادات، إضافة إلى سفن أخرى صغيرة.

ونشرت صفحة حاملة الطائرات الأمريكية على "فيسبوك" صورا، ومقطع فيديو يظهر حجم القوة العسكرية، التي تحملها، وطريقة انطلاق وهبوط الطائرات على متنها.

وفي بيان على "فيسبوك"، أمس الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.

ونشر موقع "نيفي ميل" الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات عبور حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن لقناة السويس المصرية، أمس الخميس، وقالت القيادة المركزية، إنها ترسل تلك القوة إلى المنطقة لحماية حرية الملاحة البحرية، وحماية المصالح الاستراتيجية لأمريكا وحلفائها.(المصدر)