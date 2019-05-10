إجلاء 800 ألف شخص في الساحل الشرقي للهند خوفا من الإعصار المقبل

ذكرت وسائل إعلام هندية أنّ "السلطات الهندية قامت بإجلاء حوالي 800 ألف شخص في الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية، بسبب اقتراب وصول الإعصار "فاني" الّذي بلغت سرعته 200 كلم في الساعة".
وكان قد تمّ نقل 80 ألف شخص إلى أماكن آمنة ليل الأربعاء- الخميس من 13 منطقة في ولاية أوديشا الّتي ستتلقى الضربة الكبرى للإعصار.
وحضّرت السلطات الهندية نحو ألف ملجأ في مدارس وأبنية حكومية لاستقبال أكثر من مليون شخص.
يُذكر أنّ الإعصار ضرب يوم أمس الخميس خليج البنغال برياح سرعتها 205 كلم في الساعة، وهو أقوى إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند منذ عقدين، وهو الآن على بعد 450 كلم من الساحل.
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