عراقجي: على أوروبا ألا تتجاهل إرادة إيران بخفض التزاماتها النووية على مراحل

أكّد مساعد الخارجیة ال​إیران​یة للشؤون السیاسیة ​عباس عراقجي​، "ضرورة تنفیذ مجموعة "4+1" لتعهّداتها الواردة في البیانات الأربعة الصادرة عن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بعد خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الاتفاق".

وطالب خلال استقباله المدیر العام للشؤون السیاسیة في الخارجیة البریطانیة ریتشارد مور في ​طهران​، ​أوروبا​ بـ"اتخاذ خطوة عملیة بالأخصّ في مجالي ​النفط​ والمعاملات البنكیّة، خلال الشهرین المقبلين". وركّز على أنّ "على أوروبا ألّا تتجاهل إرادة إیران في خفض التزاماتها على مراحل، اذ انّها أبدت من جهتها ضبط النفس بما یكفي، إلّا أنّ أوروبا لم تستثمر الفرص الحاصلة".

من جانبه، لفت مور إلى "استمرار التزام بلاده ب​الاتفاق النووي​".