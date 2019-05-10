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سلطات قطر قدمت لبوركينا فاسو 24 مدرعة للتصدي للمتطرفين

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أعلن التلفزيون العام في ​بوركينا فاسو​ أنّ "قطر قدّمت 24 آلية لنقل الجنود إلى بوركينا فاسو، للتصدّي لهجمات المتطرفين الّتي تواجهها البلاد منذ عام 2015".

ولفت وزير الدفاع شرفي سي، إلى أنّ "هذه المدرعات من طراز "ستورم" ستسمح بالتصدّي للأوضاع الّتي نعيشها".

يُذكر أنّ في نهاية كانون الأول، قدّمت قطر 24 مدرعة "ستورم" إلى مالي، البلد المحاور لبوركينا فاسو الّذي يواجه تهديدًا أيضًا من المتطرفين.

وتشهد بوركينا فاسو منذ اربع سنوات هجمات أكثر دموية ومتكرّرة تنسب إلى المجموعات المسلحة، منها ""أنصار الإسلام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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