وصول أكثر من 6.3 مليون معتمر إلى السعودية

كشف مؤشّر العمرة الأسبوعي الّذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في ​السعودية​، أنّ "الإحصاءات التراكميّة لمؤشّر العمرة الأسبوعي، سجّلت إصدار 6.884.520 تأشيرة حتّى تاريخ 4 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى السعودية 6.318.407 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل السعودية 648.882 معتمرًا، منهم 463.999 في ​مكة المكرمة​، بينما يتواجد 184.883 في ​المدينة المنورة​، فيما سجّلت مغادرة 5.669.525 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة".

وأوضح أنّ "أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان (1.395.097 معتمرًا)، تليها إندونيسيا (907.159)، بعدها الهند (606.556)، من ثمّ مصر وتركيا".