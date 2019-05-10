وصول أكثر من 6.3 مليون معتمر إلى السعودية

كشف مؤشّر العمرة الأسبوعي الّذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنّ "الإحصاءات التراكميّة لمؤشّر العمرة الأسبوعي، سجّلت إصدار 6.884.520 تأشيرة حتّى تاريخ 4 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى السعودية 6.318.407 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل السعودية 648.882 معتمرًا، منهم 463.999 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 184.883 في المدينة المنورة، فيما سجّلت مغادرة 5.669.525 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة".
وأوضح أنّ "أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان (1.395.097 معتمرًا)، تليها إندونيسيا (907.159)، بعدها الهند (606.556)، من ثمّ مصر وتركيا".
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