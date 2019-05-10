أعلنت الرئاسة في كازاخستان، "أنّها أجلت 231 من مواطنيها (156 طفلًا و75 بالغًا)، من سوريا، بعدما سافروا أو أُخذوا إلى هناك للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش".
وكان قد سافر الآلاف من كازاخستان وغيرها من دول وسط آسيا والقوقاز إلى سوريا للانضمام لصفوف المسلحين منذ اندلعت الحرب فيها عام 2011.
ويأتي الإعلان في أعقاب عملية مشابهة جرت في كانون الثاني عندما تمّت إعادة 43 مواطنًا إلى كازاخستان، أُلقي القبض على بعضهم لاحقًا لجرائم مرتبطة بالتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كازاخستان أعلنت استعادة 231 مواطنا انضموا لصفوف داعش في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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