لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "على مدار اليومين الماضيين، عقدت الولايات المتحدة الأميركية والصين محادثات صريحة وبنّاءة حول وضع العلاقة التجارية بين البلدين"، مركّزًا على أنّ "العلاقة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وبيني لا تزال قوية جدًّا".
وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في المستقبل، المحادثات سوف تستمرّ. في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على الصين، الّتي قد يتمّ أو لا يمكن إزالتها اعتمادًا على ما يحدث في ما يتعلّق بالمفاوضات المستقبلية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: عقدنا محادثات بناءة مع بكين وستستمر بالمستقبل وعلاقتي بنظيري الصيني قوية جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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