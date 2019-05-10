ترامب: عقدنا محادثات بناءة مع بكين وستستمر بالمستقبل وعلاقتي بنظيري الصيني قوية جدا

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "على مدار اليومين الماضيين، عقدت ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ محادثات صريحة وبنّاءة حول وضع العلاقة التجارية بين البلدين"، مركّزًا على أنّ "العلاقة بين الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ وبيني لا تزال قوية جدًّا".

وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في المستقبل، المحادثات سوف تستمرّ. في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على الصين، الّتي قد يتمّ أو لا يمكن إزالتها اعتمادًا على ما يحدث في ما يتعلّق بالمفاوضات المستقبلية".