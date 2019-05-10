الصحة بغزة: مقتل فلسطيني إثر اعتداء الجيش الاسرائيلي على مسيرة العودة

أفادت قناة "​الميادين​" بأن "​وزارة الصحة​ في غزة أعلنت عن مقتل شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الجيش الاسرائيلي على مسيرة العودة شرقي رفح".

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