وصول شحنة نفطية إلى سوريا من إيران لتخفيف أزمة الوقود

أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن "​سوريا​ تلقت الأسبوع الماضي إمدادات نفطية من الخارج هي الأولى في 6 أشهر مع وصول شحنتين، وهو ما يخفف من حدة أزمة ​الوقود​ في البلد"، مشيرًا إلى أن "الشحنة ال​إيران​ية التي وصلت الأسبوع الماضي كانت إحدى شحنتين متوقعتين من إيران".

ويذكر أن سوريا عانت من نقص حاد في الوقود الشتاء الماضي، مع استحداث الحكومة نظامًا لترشيد استهلاك ​البنزين​ وغاز الطهي واصطفاف السيارات في طوابير طويلة عند محطات الوقود.

من جهته، أشار الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في شباط الماضي إلى أن "الأزمة جزء من حصار تفرضه حكومات معارضة له، من بينها ​الولايات المتحدة​ التي فرضت ​عقوبات​ تحظر على نطاق واسع التبادل التجاري مع دمشق".

وتجدر الإشارة إلى أن هي إيران أحد أوثق حلفاء الأسد منذ أن بدأت الأزمة في سوريا، وقدمت له مساعدات عسكرية ومالية، لكنها تواجه هي أيضًا عقوبات أميركية شددتها الولايات المتحدة مؤخرًا.

ولفتت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "عقوباتها تهدف لعزل ​القيادة​ السورية وداعميها عن الأنظمة المالية والتجارية الدولية ردًا على فظائع، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية"، في وقت تنفي فيه ​الحكومة السورية​ استخدام مثل هذه الأسلحة.