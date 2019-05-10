رئيس الوزراء اليوناني: مسألة الأنشطة التركية شرق المتوسط مشكلة أوروبية

دعا رئيس الوزراء اليوناني ​أليكسيس تسيبراس​ "دول ​الاتحاد الأوروبي​ لاتخاذ خطوات وإجراءات ضد ​تركيا​ حيال قيامها بأنشطة التنقيب عن ​الغاز​ قرب جزيرة قبرص إذا واصلت ​أنقرة​ اتخاذ مواقف استفزازية". وذكر تسيبراس، في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي بمدينة سيبيو الرومانية، أنه "على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على موارد الطاقة والمصالح الجيوسياسية في شرق ​البحر المتوسط​"، لافتًا إلى أن "مسألة الأنشطة التركية شرق المتوسط، ليست قضية ثنائية بين بلاده وتركيا، بل هي مشكلة أوروبية".

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