"CNN": البيت الأبيض مرّر رقم هاتف إلى سويسرا في حالة رغِبت إيران بالاتصال

لفتت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، إلى أنّه "بعد أن ناشد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ علنًا ​​​إيران​ للاتصال به، وسط توترات متصاعدة مع ​طهران​، اتصل ​البيت الأبيض​ بالسويسريين يوم الخميس لتبادل رقم هاتف يمكن للإيرانيين الاتصال به".

وذكر المصدر أنّ "ترامب قال عن الإيرانيين في البيت الأبيض: أودّ أن أراهم يتّصلون بي"، مبيّنًا أنّ "ترامب أشار إلى أنّ السويسريين على الأرجح لن يسلّموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك على وجه التحديد، ويعتقد أنّ من غير المرجّح أن يفعلوا ذلك".

من جهته، أعلن قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ الجنرال ياد الله جافاني، في تصريح صحافي، أنّ "قائد الحرس الثوري الإيراني لفت إلى أنّ إيران لن تشارك في محادثات مع الأميركيين".