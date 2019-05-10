بلدية بيروت باشرت أعمال إعادة تأهيل حديقة السيوفي

باشرت ​بلدية بيروت​ اليوم أعمال إعادة تأهيل ​حديقة​ السيوفي في منطقة الاشرفية، حيث اطلع على سير الاعمال نائب رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس ايلي أندريا، بحضور عضوي مجلس بلدية بيروت رئيس لجنة الحدائق في المجلس البلدي غبريال فرنيني و جو روفايل، رئيس مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي، رئيس دائرة الحدائق مايا الرحباني ، والشركة المتعهدة ، حيث سيكون العمل على وتيرة سريعة لن تتعدى مدتها ال ستة عشر شهراً تقريباً .

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