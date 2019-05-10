محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب افتتح وسطية بشارة الخوري

أكّد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، خلال حفل افتتاح وسطية بشارة الخوري التي زرعتها جمعية "نفس جديد" أن "زرع الوسطية التي نفتتحها اليوم ليس المبادرة الأولى المختلفة والمميزة للجمعية"، مشيرًا إلى "أننا تشاركنا الجمعية من خلال هذه الوسطية في إعادة المساحات الخضراء إلى بيروت".
وأوضح شبيب أن "هذه الورشة التي بدأنا بها وطورناها أثمرت تحولًا جذريًا وحققت نقلة نوعية في كل حدائق بيروت ووسطياتها، حيث المساحات الخضراء والأزهار”، مثنيًا على "دور الجمعية ونشاطاتها ودورها ومشاريعها الحيوية".
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