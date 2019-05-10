الجيش: إتمام الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز بمخيم المية ومية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد اجتماعات عدّة للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم".
وأوضحت في بيان، أنّ "نتيجةً لذلك، تمّت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلّحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب، بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل".
وأكّدت قيادة الجيش "حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية".
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