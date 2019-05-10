الحاج حسن: نعد قانون إعلام عصري ولدينا رؤية لقطاع الاتصالات

أكد رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية، النائب ​حسين الحاج حسن​ أن اللجنة بصدد إنجاز ​قانون الاعلام​ الجديد في غضون أشهر لإحالته على الهيئة العامة لإقراره.

وأوضح في حديث صحفي إن من أهم التعديلات التي سيجري إدخالها على القانون هو إعطاء سلطات تقريرية للمجلس الوطني للاعلام، كما سيجري تنظيم عمل ​المواقع الالكترونية​.

وأضاف "عندما نقول موقع الكتروني فنحن لا نتحدث عن المدونين هناك فرق ، المدونون شيء الذين يكتبون على السوشيل ميديا ، لا نحن نتكلم عن اعلاميين يمارسون مهنة الاعلام في الموقع الالكتروني يعني الذي موقعه الالكتروني هو مهنة اعلامية، هؤلاء سيجري تنظيم عملهم مثلهم مثل الاذاعات والتلفزيونات والصحف ويصبح لهم تنظيم بشروط مخففة، حتى للصحف والتلفزيونات والاذاعات نحن نريد تخفيف الشروط لكن لا يمكن ان يبقى الموقع الالكتروني بدون مسؤولية وبدون تنظيم، والموقع الالكتروني اصبح وسيلة من ​وسائل الاعلام​، ووسيلة فعالة من وسائل الاعلام وهناك عشرات المواقع الالكترونية في البلد . التي تنشر مواد اعلامية اخبار وتحليلات ​مقالات​ هذه ليست مدونات لذلك لا استطيع ان اتعاطى معها كالفيسبوك وتويتروانستغرام وغيره .

وحول ​قطاع الاتصالات​، أكد النائب الحاج حسن وجود رؤية لدى اللجنة حول هذا القطاع تقوم على العمل لوقف الهدر و​الفساد​ وإعطاء افضل خدمة للمواطن بأقل الاسعار.

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