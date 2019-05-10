عطالله: سنكمل المشوار مع اهلنا في ساحل الشوف لإنهاء الفساد

أشار وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بما أنني كنت أول من تحدّث عن ​الفساد​ في البلديات وتحديداً الجيّة أطلب من أهلها أن يبقوا متماسكين بعد المعلومة عن مغادرة رئيس ​البلدية​ البلاد، ويا ليت المعني الأول رفع الغطاء لكُنّا اليوم نشهد محاسبة للفاسدين أمام ​القضاء​"، مشددا على انه "سنكمل المشوار مع اهلنا في ساحل ​الشوف​ لإنهاء الفساد والتسلّط".

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