حرق أكوام نفايات في مشاعات عزقي الضنية

أشار أهالي عزقي - ​الضنية​ شكوا إلى ان مجهولين أقدموا على حرق أكوام نفايات رميت بشكل عشوائي في مشاعات البلدة، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة ودخان منها تلحق أضرارا صحية وبيئية بالأهالي، الذين ناشدوا الجهات المعنية إيقاف مسلسل حرق ​النفايات​.

وأفاد مندوبنا أن أهالي الضنية يعانون منذ أيام من إقدام مجهولين على إحراق أكوام النفايات العشوائية التي بدأت ترمى في مشاعات البلدات والقرى، أغلبها يتم خلال الليل، بعد إقفال مكب نفايات عدوي في مطلع نيسان الماضي، وهو المكب الوحيد في المنطقة، من دون إيجاد مكب نفايات بديل".