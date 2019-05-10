المحكمة العسكرية تقرر اخلاء سبيل المتهم بمحاولة تفجير طائرة اماراتية

قررت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد ​حسين عبدالله​، اخلاء سبيل الموقوف عامر الخياط المتهم مع أربعة من أشقائه الملاحقين غيابيا بجرم محاولة ​تفجير​ ​طائرة​ ركاب مدنية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية فوق مدينة ​سيدني​ الاسترالية، لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة، وأحالت القرار على ​النيابة العامة العسكرية​ لإبداء الرأي بالموافقة على اخلاء السبيل أو استئنافه.

وكان رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله أعلن في مستهل الجلسة انه تسلم من السلطات الاسترالية جوابا على كتابه، يفيد بأن هيئة المحلفين في ​أستراليا​ اصدرت حكما بحق احد أشقاء عامر الخياط، ولم تصل إلى نتيجة بشأن شقيقه الآخر فتقرر تعيين هيئة محلفين جديدة لإعادة المحاكمة واصدار الحكم بحقه.