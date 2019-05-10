النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق 4 قنابل مضيئة فوق مجرى نهر الوزاني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ أطلق منذ بعض الوقت من أحد مواقعه المحيطة ل​بلدة الغجر​، 4 قنابل مضيئة فوق مجرى نهر الوزاني، مقابل بلدة الوزاني، دون معرفة الأسباب".

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