باسيل: قضيتنا مع الكهرباء هي قضية حياة أو موت للبنان

شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، على "أنّنا دفعنا جميعًا ضريبة أنّ البعض في ​لبنان​ لا يحبّ الخطط، والكهرباء في لبنان وُضعت لها خطة مبنيّة على الدراسات والعلم"، مركّزًا على "أنّنا في بلد ليس معتادًا على الخطط، لدرجة أنّنا نقوم اليوم بجهد للمرّة الأولى لمحاولة الوصول إلى موازنة فيها تلمّس لرؤية اقتصادية".

ولفت خلال عشاء هيئة "​كهرباء لبنان​" في "التيار الوطني الحر"، إلى أنّه "لو سارت ​خطة الكهرباء​ الّتي وضعناها وحقّقت النتائج كما كان مرسومًا لها عام 2015 لولا العرقلة لكنّا وفّرنا على الخزينة عشرة آلاف مليار ليرة منذ ذلك الوقت، ولم نكن نناقش في مجلس الوزراء اليوم كيف نوفّر ثلاثة مليارات ليرة فقط".

وأكّد باسيل أنّ "أمام خطة الكهرباء تحديات إضافية، ومن الأمثلة الطعن الّذي قدّمه عدد من النواب والّذي يهدف إلى العرقلة، إلى جانب موضوع وصلة ​المنصورية​"، معلنًا أنّ "قضيّتنا مع الكهرباء هي قضية حياة أو موت للبنان، فإمّا عقلية تخريبية بها يموت وإمّا عقلية إصلاحية بها يقوم".