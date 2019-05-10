أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم في تصريح خلال صلاة دعت إليها القوات على نية شفاء البطريرك مار نصرالله بطرس صفير من أمام مستشفى أوتيل ديو، إلى انه "أردنا ان نقدم الصلاة على نية شفاء البطريرك صفير، وهو رجل دين وكان له دور سياسي في لبنان وقدم الكثير للبنان وأقل شيء ان نقدم له الصلاة".
وأضاف "كلنا نتذكر نداء المطارنة وكل مواقفه الشهيرة، وهي مواقف تشرف اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة". وقال: "هو سيد المقاومة الحقيقية وباني الاستقلال الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم خلال صلاة على نية شفاء البطريرك صفير: هو سيد المقاومة الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.