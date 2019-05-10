واكيم خلال صلاة على نية شفاء البطريرك صفير: هو سيد المقاومة الحقيقية

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح خلال صلاة دعت إليها ​القوات​ على نية شفاء البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ من أمام ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​، إلى انه "أردنا ان نقدم ​الصلاة​ على نية شفاء البطريرك صفير، وهو رجل دين وكان له دور سياسي في ​لبنان​ وقدم الكثير للبنان وأقل شيء ان نقدم له الصلاة".

وأضاف "كلنا نتذكر نداء المطارنة وكل مواقفه الشهيرة، وهي مواقف تشرف اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة". وقال: "هو سيد ​المقاومة​ الحقيقية وباني ​الاستقلال​ الثاني".