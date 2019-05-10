أساتذة المهني: للمشاركة في التجمع المقرر غداً في رياض الصلح

أكدت الهيئة الإدارية ل​رابطة أساتذة التعليم المهني​ و التقني الرسمي في ​لبنان​ رفض المس برواتب الأساتذة أيا كانت قيمتها وعدم اقتطاع اي جزء منها، كما أكدت رفض زيادة ​الضرائب​ على رواتب المتقاعدين ورفض المس بالتقديمات الصحية والاجتماعية وخاصة منح التعليم.

وثمنت الهيئة الادارية الالتزام بالإضراب الذي نفذ اليوم الجمعة والمستمر غداً وتدعو الزملاء الأساتذة للبقاء على اهبة الاستعداد لأي تصعيد وصولاً إلى الإضراب المفتوح والاعتصام والتظاهر وكافة أشكال التحرك السلمي اذا اقتضى الأمر وذلك دفاعا عن لقمة العيش والحقوق والمكتسبات.

ودعت إلى المشاركة في التجمع المقرر غداً السبت في ٢٠١٩/٥/١١ في ​ساحة رياض الصلح​ لمواكبة جلسة ​مجلس الوزراء​ ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر.