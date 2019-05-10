أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني و التقني الرسمي في لبنان رفض المس برواتب الأساتذة أيا كانت قيمتها وعدم اقتطاع اي جزء منها، كما أكدت رفض زيادة الضرائب على رواتب المتقاعدين ورفض المس بالتقديمات الصحية والاجتماعية وخاصة منح التعليم.
وثمنت الهيئة الادارية الالتزام بالإضراب الذي نفذ اليوم الجمعة والمستمر غداً وتدعو الزملاء الأساتذة للبقاء على اهبة الاستعداد لأي تصعيد وصولاً إلى الإضراب المفتوح والاعتصام والتظاهر وكافة أشكال التحرك السلمي اذا اقتضى الأمر وذلك دفاعا عن لقمة العيش والحقوق والمكتسبات.
ودعت إلى المشاركة في التجمع المقرر غداً السبت في ٢٠١٩/٥/١١ في ساحة رياض الصلح لمواكبة جلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أساتذة المهني: للمشاركة في التجمع المقرر غداً في رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.