ديلاتر: قلقون للغاية إزاء تداعيات تصعيد العنف في إدلب

أكد المندوب الفرنسي الدائم في ​الامم المتحدة​ ​فرانسوا ديلاتر​ "أننا قلقون للغاية إزاء تداعيات تصعيد ​العنف​ في إدلب، ولا نريد أن نرى حلب جديدة هناك ويجب أن نمنع ذلك من الحدوث".

وقبيل بدء جلستين طارئتين ل​مجلس الأمن الدولي​ حول الوضع في كل من ​ليبيا​ و​سوريا​، أشار ديلاتر الى "أننا ندعو إلى وقف الأعمال العدائية في إدلب ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".