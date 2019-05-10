ديلاتر: قلقون للغاية إزاء تداعيات تصعيد العنف في إدلب

أكد المندوب الفرنسي الدائم في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر "أننا قلقون للغاية إزاء تداعيات تصعيد العنف في إدلب، ولا نريد أن نرى حلب جديدة هناك ويجب أن نمنع ذلك من الحدوث".
وقبيل بدء جلستين طارئتين لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في كل من ليبيا وسوريا، أشار ديلاتر الى "أننا ندعو إلى وقف الأعمال العدائية في إدلب ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
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